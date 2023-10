Rimi Eesti formaadijuht Jelena Litvinovitš kommenteeris muudatust, et tegemist on tavalise iga-aastase talvisele hooajale üleminekuga.

"Jälgime hooaegade vahetustel oma klientide arvu ja käitumist erinevates linnades ja regioonides ning antud juhul on tegu täiesti tavalise iga-aastase talvisele hooajale ülemineku muudatusega. Kuigi kahe linna vahe on kilomeetrites väike, siis meie andmetel on inimeste ostukäitumine nendes siiski natuke erinev," ütles Litvinovitš.