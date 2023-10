Uue kiirtee kõrvale tuleb üle miljoni euro eest veel üks tee

Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi sõnas, et ehitatav tee oli esialgu Kose–Mäo projektis kogujateena täiesti olemas. «Kui nende kolme valminud kiirteelõigu ehitust plaaniti, oli risk, et eelarvest tuleb puudu, ja projekti tuli optimeerida. Muuhulgas jäi välja ka see Tarbja kogujatee,» selgitas ta.