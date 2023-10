Mihhail Kõlvart külastas Järva valda.

Tammiku sõnul oli kohtumise eesmärk tutvustada Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimehele elluviidud muudatusi ja reforme, mis aitavad Järva vallal paremini toime tulla. Tammik rõhutas, et Järva vald on võrgustikupõhine omavalitsus, mille pindala on 1223 ruutkilomeetrit ja kus asub 106 asustusüksust, kuid puudub üks konkreetne keskus. Valla ühest otsast teise on ca 80 kilomeetrit. „See on üks põhjus, miks meil on kulud mõnevõrra kõrgemad,“ nentis Tammik.