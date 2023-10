Premium liiga tänavuse ülipõneva aasta lõpplahendus läheneb vääramatu kiirusega. Vaid kuus mängu enne hooaja lõppu on linnameeskond võidelnud kätte kolmanda koha turniiritabelis. Ees on ootamas ülioluline kodumäng Harju JK Laagri vastu, millest vajatakse kindlasti kolme punkti, et võiduka lõpu, pronksmedalite ja eurokoha suunas rühkida.