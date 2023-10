Kui varasemalt on Järva Teataja kajastanud politseioksjonitel müüdavaid erilisi sõidukeid, siis nüüd on PPA varahaldus müüki pannud ka väiksemamõõtmelist, kuid samuti hinnalist kraami.

Olgu öeldud, et kellale on teostatud eksperthinnang ja, selliseid, kalleid kelli on oksjonitel veelgi.