Valitsus kinnitas Paide muinsuskaitseala kaitsekorra

„Paide puitarhitektuur, kirikuesine plats ja vallimägi moodustavad hubase ja väikelinnale omase ajaloolise miljööga tuumiku, mille väärtustamine on meie kõigi huvides. Kultuuripärand on taastumatu ressurss. Hoitud ja kaitstud ajaloolisest keskkonnast saavad lisaks omanikele kasu ka teised linnaelanikud, ettevõtjad ning linna külastajad, kelle jaoks on mitmekülgse ja hästi säilinud pärandiga linn oluliseks külastamise sihtkohaks,“ rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

Paide on üks üheksast Eesti linnast, mis said alguse keskajal. Eesti kontekstis kuuluvad need linnakeskused linnalise asustuse vanimasse kihistusse ehk kõige väärtuslikumasse osasse meie kultuuripärandist. Paides on hästi säilinud varauusaegse linna struktuur ning osaliselt hoonestus koos linnuse varemete ja bastionaalkindlustustega. 18.–20. sajandi linnahoonestus ja selle juurde kuuluv haljastus moodustavad koos varasema pärandiga kõneka ja tervikliku linnakeskkonna. Vanalinna alal säilinud arheoloogiline kultuurkiht on väärtuslik tunnistus Paide linna arenguloost.