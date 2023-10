Nii väärikas eas kaupluseid leidub Järvamaal vähe

Järva Tarbijate ühistu juhatuse liige Tiiu Lunts ütles kauplust õnnitlemas käies, et sellise verstapostini on jõudnud vähesed ühistu süsteemi kauplused. "Suurem kaupluste ehitamise laine tuli Eestis taasiseseisvumise järel, aga selliseid, mis oleks kestnud nõukogude ajast saati ja nii kaua aastaid ühes kohas vastu pidanud, on tõesti üles lugeda vaid ühe käe sõrmedel," märkis ta. Kalevi kaupluse võib julgelt lugeda üheks vanimaks poeks Järvamaal.

Lunts sõnas, et rasketel aegadel on ühistul tulnud majanduslikel kaalutlustel mitmeid kauplusi Türil sulgeda. "Aga Kalevi poodi pole see oht kunagi ähvardanud, sest see oli oma ajal ikkagi uus ja uhke pood, mis ehitati spetsiaalselt kaupluseks," lausus ta.