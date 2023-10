KAS TEIL DOKUMENTI KA ON ⟩ Noored saadeti alkoholi testoste tegema ja tulemus oli jahmatav

Külastused viidi läbi 60 erinevas asukohas üle Järvamaa. Valimisse kuulusid nii tanklad, toidukohad, toidupoed kui ka avalikud üritused. Uuringust selgus, et 60 külastatud asukohast küsis dokumenti noore käest vaid 15,0% asukohtadest, ehk üheksa asukohta, ning neljas asukohas (6,7%) küsisid teenindajad dokumenti enne ostu sooritamist, kuid dokumendi puudumisel olid valmis siiski müüma. 47 asukohta (78,3%) ei küsinud dokumenti. Teenindajad lõid aga silmside ostu sooritava noorega ning hindasid ostja vanust visuaalselt kokku 46 korral (76,7%). Siit võib teha uuringu osas järeldused, et silmside loonud teenindaja eeldas, et tegemist on täiskasvanud noorega ning ei teinud lisa liigutust, et dokumenti küsida.