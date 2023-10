Paide tänavused suurimad teetööd hakkavad lõpule jõudma

Väike-Aia tänaval uuendati asfaldikate ja parandati kõnniteid. Peatöövõtja Verston OÜ ning alltöövõtjana suurema osa tööde teostaja Rarex Ehitus OÜ on seal tööd lõpetanud, kuid tänav saab lõplikult korda pärast Tallinna tn 18 hoone rekonstrueerimise lõppu, kui RKAS-i poolt on korrastatud ehitusalasse jäävad kõnniteed ja tänavaga piirnevad alad.

Valmimas on ligi 2,8 kilommetri pikkune jalg- ja jalgrattatee Viraksaarde. Tee on AS Taristoni eestvedamisel saanud asfaldikatte alla, praegu lõpetatakse seal heakorratöid ja tegeletakse haljastusega. Seejärel paigaldatakse prügikastid ning pingid. Valminud on ka tänavavalgustuse süsteemid, nende töökindlus vajab veel aga ametlikku kontrolli, misjärel saab valgustuse tööle panna. Jalg- ja jalgratta tee valmimise tähtaeg on oktoobri lõpp.