Järva-Jaani kooli uus õpetaja on tööd teinud ka ajakirjanikuna

„Minu vanemad elavad siin,“ sõnas ta. „Olen siin väiksena pikalt tantsutrennis käinud, jalgpalli mänginud, laulnud.“ „Alustades nendest tänavatest, nendest järveäärsetest teeradadest, spordiväljaku ja isegi koolikoridorideni välja,“ tõi ta põhjuseid, miks talle siinne keskkond meeldib ja täpsustas veelgi, et enim meeldib talle Järva-Jaani looduslähedus ja rahulik elu, mida Tallinnas eriti ei kohta. „Tallinnas tundub endiselt, ka juba kolm aastat seal elades, et kõigil on just kui kogu aeg kiire.“