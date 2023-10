Kui palju aga teatakse seda, et umbes sama uhke näide on tuua ka Järvamaa ettevõttel. Mis võiks olla ühist Mäo tööstuskülas asuval pisikesel töökojal ja maailmakuulsal tennisetähel Serena Williamsil? Tal pole küll sauna (vist), ent on kolm majakest, needki valmistatud Eestis.

Tõe huvides olgu öeldud, et tegu pole suurte elumajadega, endine tipptennisist on aastatega endale küllalt mammonat kogunud ja uhke villa Miami palmide all on tal juba ammu olemas. Villa juurde kuuluvas aias aga on kolm mängumaja, mis on kokku pandud peaaegu 10 000 kilomeetri kaugusel Mäos ja sealt ka kohale toodud.