Kui räägime majandusest, siis ei saa just sageli öelda, et Järvamaa on kõikidest teistest maakondadest parim. Suur osa Eesti majandusest on koondunud pealinna ja seda ümbritsevasse kuldsesse ringi. Sinna läheb ka suur hulk investeeringuid ja nii rühivad Harjumaa palgad kogu aeg teistel eest ära.