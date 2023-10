New Yorgist otse Sõrandusse ettevõtjaks

Asjade selline käik paneb nii mõnegi inimese silmi pööritama ja küsima, miks küll nii. Altmets kehitab selle peale õlgu ja ütleb, et pole kunagi arvanud, et jääb igavesti Ameerikasse. Soov kodumaale naasta oli kõigi nende 15 aasta jooksul südames olemas. Läks tarvis õiget hetke ja see hetk tuligi 2016. aastal.