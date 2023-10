Ettevõtlusest läbi lillede: kolmel Järvamaa naisel käivad töö ja hobi käsikäes

Järvamaa lillepoodide pidajad on väikeettevõtjad, kelle ülesanne on pakkuda inimestele rõõmu või lohutust sõna otseses mõttes läbi lillede. Kolme neist kauplustest tuntakse ja teatakse kaunite naisenimede järgi – Liivi, Juta ja Teele. Neist igaühel on rääkida oma lugu, kuidas nad ettevõtlusega alustasid ja miks on tegevusvaldkonnaks just lilled. Nagu igas asjas, on ka lilleäris nii muresid kui rõõme. Lill pole esmatarbekaup, mida tingimata peab ostma, samas kui hea tunne on teisele midagi ilusat kinkida.