Kassi omanik postitas, et tänab päästjaid abi eest Tänu nende osavõtlikusele sai pere kuus päeva kadunud olnud kassi tagasi. Kiisuke olla juba sedavõrd nõrk olnud, et enne süüa saamist ei jõudnud eriti kõndidagi.

Aravete päästekomando ülem Lauri Ilves ütles, et selline juhtum leidis eelmisel nädalal tõepoolest aset ning loomade päästmisi tuleb neil ikka aeg-ajalt ette. "Ma usun, et küllap oleks see kass viimases hädas ise ka alla tulnud, aga kui häirekeskuselt väljakutse tuleb, on meie asi kohale minna ja inimest aidata," rääkis ta.