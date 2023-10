Lõikustänupüha toob Paidesse visiidile rukkikuninga

Paide kiriku koguduse õpetaja Andres Tšumakovi sõnul on lõikustänupüha üks maailma vanimaid tähtpäevi.

"Seega on läbi aegade inimesed tundnud, et nende toimetulek pole lõplikult nende endi kätes ja Kõigeväelisele Loojale tuleb tänulik olla, kui meil on võimalik maitsta oma kätetöö vilja ja näha oma vaeva tulemust," märkis ta.