Kerlin Tealast tuntakse Järvamaal peamiselt kui võimekat naiskodukaitsjat, kes koordineerib ja juhib 200liikmelist vabatahtlikku riigikaitseüksust. Kõik võib-olla ei tea, aga tavaelus töötab Tealane Paides keemikuna ning tema igapäevakaaslased on nikli-, kulla- ja vaselahused. Töö iseloom nõuab aga niisugust täpsust, et igasugune eksimus on lubamatu.