Sügiskaamose vastu aitab tükike tumedat

Igal taimel ja toidul on oma ajalugu ja nii ka šokolaadil. Sõna «šokolaad» tuleneb sõnast «xocolatl», mis tähendab kibedat vett. Esialgu kasutatigi šokolaadi joogina: kakaooad kuivatati ja purustati ning lisati vett. Kuigi jook oli mõru, värskendas see keha, ilma et oleks mürgistusnähte esinenud. Maiad ja asteegid lõhnastasid šokolaadijooki aromaatsete lillede, vanilje, tšilli või meega. Asteegid uskusid, et kakaopuu toob õnne ja jõudu.