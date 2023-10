Kool meelitab uusi õppureid eelgümnaasiumi

Kooli direktor Katrin Puusepp sõnas, et mõtte veidi teistmoodi tulevastele gümnasistideni jõuda andsid õpetajad. «See oli vist juunis, kui õpetajatega kokku saime, tegime kokkuvõtteid lõppenud aastast ja oli nii-öelda avatud mikrofoni voor, kus arutasime, mida saame veel ära teha selleks, et siia õpilasi meelitada,» selgitas ta.

Nii kooruski ühisarutelust välja ettepanek, et kui kool korraldab juba mitmendat aastat edukalt projekti «TÜGlaste gümnaasium», mis on mõeldud koolieelikutele, siis miks mitte teha midagi samasugust ka neile, kel seisavad põhikooli lõpetades ees valikud, kuhu edasi õppima minna. «Võtamegi eelgümnaasiumi projektiga fookusse VIII-IX klasside õpilased ja katsetame, mis mõju sellel ettevõtmisel on. Pole varem teinud ja vaatame siis,» täpsustas Puusepp.