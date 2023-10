Nii väärikas eas kauplusi leidub Järvamaal vähe

Türi Kalevi Konsumi juhataja Heli Päri on kaupluses töötanud 31 aastat ja näinud, kuidas kõik on selle ajaga arenenud. Kaupluse sünnipäeva puhul võttis ta rõõmuga õnnitlusi ja lilli vastu, sest head soovid annavad jõudu edasi tegutseda.

Neljapäeval tähistas Türil tegutsev Kalevi Konsum erilist tähtpäeva. 40 aastat tagasi avati pidulikult uue ja ajakohase kaupluse uksed. Kes nüüd õigesti arvutada oskab, saab aru, et Järva tarbijate ühistule kuuluv kauplus on seega samas kohas tegutsenud nõukogude ajast saati ning on üks väheseid poode Järvamaal, mis on suutnud ajaga sammu käia tänapäevasesse kaubandusmaailma välja.