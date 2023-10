Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi Järvamaa ettevõtluskonkursil uuendaja kategoorias võidutsenud Türil valmiva Baltikumi esimese kaerajoogitehase liinidelt veel toodangut ei tule, on see siiski pelgalt lähikuude küsimus. Kõik seadmed on kohal ja paigas, üksnes peenhäälestusele kulub veel aega. «Need sinised on automaatklapid ja neid on meie tehases väga-väga palju,» ütleb Eesti esimese kaerajoogitööstuse juht, YOOK Production ASi juhatuse esimees Katre Kõvask uksel kohatud töömehe tegevusele osutades. Seejärel alustab ta hoones ringkäiku. «Nagu näha, siis torustikkegi, olgu need auru, jäävee, kuuma või steriilse vee jaoks, on meil omajagu. Lausa mitu kilomeetrit,» ütleb ta ja lisab, et ega kelleltki snitti olnud võtta, sest tehas on ju siinmail ainulaadne. «Kogu know-how on meile tulnud Euroopa tippspetsialistidelt.»