Hetk hiljem, võistluste avamisel kostub osalusnumbrina juba arv, mis läheneb 150le. Igal juhul on tegemist sarja selle hooaja ühe rekordvõistlusega ning nagu maadlustreenerid ühest suust väitsid- see kõik juhtus tormise ilma kiuste. “Kaalud on täis ja enamus Eesti vabamaadlusklubisid on esindatud. Kohal on ka külalised Lätist,” loetles ta.