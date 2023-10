Seda tõdesid naisrekajuhid ka ise. Heugenia Pärnumaalt rääkis, et pidi alles hiljuti kauba mahalaadimisel ühele meessoost rekajuhile selgitama, et ta pole isaga kaasas olev plikatirts, vaid ise roolikeeraja.

Kersti Põlvast kirjeldas aga kummalist seika, kui ühes laadimispunktis pöördus välismaine meesrekajuht tema poole küsimusega, et kus teil siin saab kauba maha panna. "Vastasin, et ma pole mingi kontoritibi, vaid kolleeg, kes on seal täpselt sama asja pärast. Noh, suu vajus ikka ammuli," rääkis ta.