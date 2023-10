Siseministeerium ootab kandidaate kodanikupäeva aumärgile ja aasta kodaniku aunimetusele

Varasematel aastatel aumärgi saanud inimesed on oma tegemistega muutnud paremaks nii oma kodukohta kui ka Eestit laiemalt. „Oleme tunnustanud heategevusse panustajaid, aktiivseid külavanemaid, rahvakultuuri edendajaid, erivajadustega inimeste abistajaid. Kõiki neid on iseloomustanud see, et nad on ühiskondlikult aktiivsed, märkavad hädasolijaid ja ühiskonna murekohti ning soovivad just vabatahtliku tööga oma kogukonna ja Eesti elu tervikuna paremaks muudavad,“ kirjeldab siseminister Läänemets varasemate aastate aumärgi saajaid. „Näen, et just vabatahtlike ja aktiivsete elanike abiga loome turvalisema ja sidusama Eesti,“ ütles siseminister.