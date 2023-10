Paides etendub Merle Karusoo dokumentaalsetest materjalidest loodud lavastus

Autor ja lavastaja Merle Karusoo meenutab, et Agnes töötas sanitarina Kernu invaliidide kodus ja õpetas omal algatusel hoolealused laulma, sest see hoidis “laululapsed“ vaos. „Tabletid alati agressiivsust alla suruda ei suutnud. Arengupeetusega laste tavalugu: vanemad jätavad tänavale, vastavalt vanusele liiguvad ühest lastekodust teise kuni jõuavad Kernu.“ Karusoo selgitab, et pealkirjas on esitatud selle loo kolm peategelast: Agnes, kes töötas Kernu invaliididekodus sanitarina; Pirgu Arenduskeskuse mälusektori liikmed – Merle Karusoo, Katrin Saukas, Marko Matvere, vennad Jaak ja Mart Johanson –, kes Agnese lood säilitasid; ja Kernu hooldekodu elanikud, psühhokroonikud – krooniliste psühholoogiliste häiretega inimesed, keda Agnes oma laululasteks kasvatas. „Selles lavastuses on need kolm osapoolt võrdse tähtsusega. Tegemist on dokumentaalse lavastusega ja õige meeleolu ning miljöö tabamine on meile tähtis,“ lisab Karusoo.