VHK keelpilliorkester annab Türi Püha Martini kirikus kontserdi Rudolf Tobiase loomingust

Rudolf Tobias oli mitmes muusikažanris Eesti esimene – tema sulest pärineb esimene sümfooniline teos, esimene kantaat, esimene klaverikontsert, esimene klaverisonaat, esimene keelpillikvartett, esimene oratoorium ning esimene programmiline helitöö. VHK keelpilliorkestri dirigendi Rasmus Puuri sõnul on rännak eesti professionaalse muusika algusesse olnud ääretult huvitav. „Esimene on alati raske olla - need probleemid, põrkumised ja raja leidmised on meile teadmata ning ainult kujuteldavad,“ sõnab Puur. „Aga on huvitav tajuda neid mõjutusi, millest Rudolf Tobiase muusika impulsse sai, ja otsida aja jooksul välja kujunenud eestilikkust juba ka tema muusikast. See on üks põnev avastamine!“