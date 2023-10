Tööinspektsioon vastab: mida teha, kui kolleeg tuleb tõbisena tööle?

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse põhimõtete kohaselt on tööandjal kohustus tagada töötajatele ohutu töökeskkond. Tööandja ja töötajad on kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd. Seega, kui tööandja on kindel, et käesoleval juhul on ohuallikaks konkreetne töötaja, on tööandjal õigus võtta kasutusele meetmeid see oht töökohalt kõrvaldada.