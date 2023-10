Pättpüüdjad algatavad Järvamaal pimeduse varjus ja salaja vähiretki

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu ütles, et ligikaudu kolme ja poole kuu jooksul on veekogudest eemaldatud 85 püügivahendit, mida määratleti kas vähinata või vähimõrrana ning mille omanikku ei saanud kindlaks teha. „Kõige rohkem eemaldati selliseid vähipüügivahendeid Põlvamaal, seal oli neid 26, järgnes Võrumaa 12 ja Tartumaa 10 leitud püügivahendiga. Eemaldatud püügivahenditest vabastatud ja loodusesse tagasi lastud jõevähkide täpset arvu on raske öelda, aga kindlasti oli neid sadu – näiteks vabastati ainuüksi Keskkonnaameti Harjumaa inspektorite poolt 188 jõevähki,“ rääkis Avarsalu.