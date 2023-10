Kuigi Järvamaa ettevõtluskonkursil uuendaja kategoorias võidutsenud Türil valmiva Baltikumi esimese kaerajoogitehase liinidelt veel toodangut ei tule, on see siiski pelgalt lähikuude küsimus. Kõik seadmed on kohal ja paigas, üksnes peenhäälestusele kulub veel aega.