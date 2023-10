Ettevõtted kasutavad raha kasvatamiseks järjest aktiivsemalt erinevaid hoiuseid

„Kogumishoiuse populaarsust võib põhjendada selle paindlikkuse ja teenitava intressimääraga. Ettevõte saab kogumishoiusele raha kasvama panna, sinna soovi korral raha juurde lisada ning kui vaja peaks minema, saab kolme päevase etteteatamisega raha kontolt välja võtta ilma teenustasudeta,“ põhjendab kogumishoiuse populaarsust SEB ärisegmendi juht Maarja-Maria Aljas.

Kogumishoiuse intress on 1,8% aastas ja minimaalset hoiustamise summat ei ole. Kogumishoiusele kantud summadele saab raha igal ajal juurde maksta nii ühekordse kui ka regulaarse kandena. Raha väljavõtmisel ei ole kolmepäevase etteteatamise korral teenustasusid.

Teine ettevõtetele suunatud lahendus on üleöö intress. Üleöö intress on oma olemuselt kõrgem intressimäär ettevõtte arvelduskonto jäägile. Intressi makstakse ettevõtte arvelduskontole, mille jääk on üle 50 000 euro ja mida suurem on kontojääk, seda suurem on intress. Näiteks 50 000 euro puhul on intress täna 1,6% ja üle 2 miljoni euro suuruse kontojäägi korral intress 2,1% aastas. Intressi teenimiseks tuleb sõlmida üleööintressi leping ning kogunenud intress makstakse välja igapäevaselt.

Ettevõtete tähtajalise hoiuse maht on samuti kasvanud

Ettevõtete hulgas on jätkuvalt populaarne ka vaba raha paigutamine tähtajalisele hoiusele, sest Eestis makstavad intressimäärad on Euroopas kõrgeimad. „Seoses intressimäärade tõusuga oleme viimase aasta jooksul pidevalt tõstnud nii eraisikute kui ettevõtete hoiuste intressimäärasid, mistõttu on ka kasvanud ettevõtete hulk, kes oma raha hoiustada on soovinud,“ rääkis Aljas.