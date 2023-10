Kuigi nädalavahetusel möllanud torm suuri kahjustusi Järvamaal ei põhjustanud, on Türi vallas Röa külas elav perekond Kalvik elektrita olnud juba üle 40 tunni. Kuna aga Elektrilevi andmesüsteemid sealset riket tuvastanud pole, ei tea pererahvas siiani, millal voolu tagasi saavad. Olukord on seda kriitilisem, et rikke põhjustas tuules murdunud elektripost, mille küljes on pooleks murdunud kaabel, mis pererahva sõnul on veel voolu all.