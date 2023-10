Naiskodukaitse kutsub sel neljapäeval huvilisi veebi tutvustusüritusele

Kes või mis on Naiskodukaitse ning kuidas see kõik riigikaitsesse puutub? Kui vanalt saab liituda? Mis on naiskodukaitsja õigused, kohustused ja võimalused? Kuidas saab relvata turvalisemasse Eestisse panustada? Aga kui siiski tahaks sõjalises riigikaitses kaasa lüüa? Need ja paljud muud küsimused saavad vastuse.

Tutvustusõhtul räägivad naiskodukaitsjad lähemalt, millega nad lisaks kriisiks valmistumisele ja sõjalisele riigikaitsele veel tegelevad ning kuidas iga naine ja mees leiab riigikaitses just endale sobiva rakenduse. Juttu tuleb ka sellest, et kuigi riigikaitse on tõsine teema, saab tegelikult Naiskodukaitses nalja ka. Huvilised saavad ka teada, miks inimesed vabatahtlikult ja rõõmsal meelel oma riiki kaitsta tahavad, ning muidugi - mida Naiskodukaitsega liitumiseks teha tuleb.

Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul on organisatsiooniga eelmise aasta algusest alates liitunud enam kui 1300 naist, kuid ruumi jagub. "Sündmused Ukrainas on pannud rohkem inimesi mõtlema võimalike kriisiolukordade peale. On tore, et just Naiskodukaitse ridades nähakse sellele küsimusele vastust - kuidas hakkama saada, kuidas end arendada, kuidas oma kogukonnale kriisis kasulik olla. Mida rohkem on meil teadlikke ja oskuslikke inimesi, seda turvalisem on meie kodu - seda mistahes kriiside korral," sõnas Tooming.

Naiskodukaitse tutvustusüritus toimub Zoomi keskkonnas 12. oktoobril kell 19.00.