Järva Kilb alustab uut hooaega

Sarjas on oodatud osalema kõik neljaliikmelised mälumänguhuviliste võistkonnad. Eelmisel hooajal osales kõigis mängudes 12 võistkonda. Ühekordseid kaasalööjaid oli rohkemgi. Tähtis on seltskond ja seltskond on kilval alati tore. Järvakilvatajad ei ole professionaalsed mälumängurid, vaid uudishimulikud ja laia silmaringiga inimesed, nagu suurem osa inimesi seda on. Mängu vaheajal toimuvad mängijate vahel alati rõõmsad ja elavad vestlused põnevamate küsimuste ja muu elu üle. Sarja ja iga mängu auhinnalaua katavad toetajad.