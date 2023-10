PPA võitis Europoli innovatsiooniauhinna

Drug Hunter on uudne ja kiire tehniline lahendus kiireks narkojoobe tuvastamiseks. Kui tavapäraselt on narkojoobe tuvastamiseks kasutusel sülje- või uriinipõhised kiirtestid, mis on ebamugav ja ebatäpne, siis Drug Hunteriga on võimalik narkojoove tuvastada kohapeal oluliselt mugavamalt ja usaldusväärsemalt. Umbes kuue minutiga annab Drug Hunter süljetestist usaldusväärse vastuse sellele, kas ja milliseid narkootilisi aineid on inimene tarvitanud.

PPA ennetus ja süütemenetluse büroo juht Heiko Mihkelsoni sõnul tõstab nutikas lahendus kiireks narkojoobe tuvastamiseks kogu ühiskonna turvatunnet. „Tänu Drug Hunterile on võimalik politseil tuvastada narkootikume tarvitanud inimesed, kes võivad olla ohuks nii teistele kui endale ning lisaks on meie jaoks oluline ka see, et tänu seadme kiirusele kulub iga narkojoobe tuvastamisele senisest oluliselt vähem tööaega. Hetkel on politseil Drug Huntereid veel vähe, kuid tulevikus võiks nende lisandumisel kaasnev ajavõit olla märkimisväärne,“ täpsustas Mihkelson.

"Tunneme suurt uhkust ja rahulolu selle üle, et meie 8-aastase teadus-ja arendustöö tulemused pälvisid nii suurt tähelepanu ja tõid Eesti politseile Europoli võidu. Selline edu sai teoks vaid tänu meie partnerite usaldusele, toetusele ja tihedale koostööle. Juba praegu jätkame Drug Hunteri edasist arendust – meie järgmiseks verstapostiks on narkomeetri mõõtude vähendamine, et see mahuks igasse politseiautosse ja ka uute narkootiliste ainete analüüsiprotokollide lisamine,” ütles TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituudi nooremprofessor ja Drug Hunteri arendaja Jekaterina Mazina-Šinkar.

Narkomeetri projekti algatas Siseministeerium ning selle võttis üle PPA, kes kirjeldas arendusvajadusi ning testis seadet. Auhinna saanud seade arendati välja koostöös TalTechi teadlastega ning partneritega Poolast – projekti olid kaasatud sealne kohtuekspertiisi instituut ning Jagielloonia Ülikool Krakowis, kes valideerisid seadmete usaldusväärsust.