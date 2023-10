Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval Koerus Aruküla mõisas olnud Kalju Lepiku luulevõistlusel osalenud 35 sõnaseadjast avaldasid enim muljet just noored, kes suutsid luule kaudu oma mõtteid ja tundeid edasi anda. See oli juba 21. Kalju Lepiku luulevõistlus, mille eesmärk on virgutada luulehuvi, väärtustada kaunist emakeelt ja tähistada Kalju Lepiku sünniaastapäeva.

* Kui vaadata kõrvalt laupäeval Orina mõisa kogunenud end lille löönud naiste seltskonda, ei aimaks küll keegi, et see on esimene ametlik naisrekajuhtide kokkutulek. Seda ametit peetakse endiselt mehelikuks ning näha nii suurt hulka naisi suuri autosid ohjamas tekitab siiani paljudes hämmeldust. Seda tõdesid naisrekajuhid ka ise. Heugenia Pärnumaalt ütles, et pidi alles hiljuti kauba mahalaadimisel ühele meessoost rekajuhile selgitama, et ta pole isaga kaasas olev plikatirts, vaid ise roolikeeraja.