Lapsehoolduspuhkuse järgsete haiguspäevade hüvitamise korda muutev eelnõu sai komisjoni heakskiidu

Sotsiaalkomisjoni esimehe Õnne Pillaku sõnul on tähtis, et lapsega koju jäädes tunneksid lapsevanemad ennast kindlalt ja ei kaotaks sissetulekus. „Praegu saab lapse ilmale toomise järel tööle naasnud inimene lapse haiguse puhul hüvitist palga miinimummäära järgi, kuna ta pole lapse sünnile järgnenud ajal olnud võimalik tööl käia ja sotsiaalmaksu tasuda. See tähendab, et haigestunud lapsega koju jäämine on vanemale tööle naasmise esimesel aastal väga kulukas. Eelnõuga parandame selle ebaõigluse ja vanemad saavad rahuliku südamega koju jääda ja oma laste eest hoolitseda,“ selgitas ta.