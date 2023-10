Sotsiaalkomisjon saatis õdede ja apteekrite lähtetoetuste korra muudatused esimesele lugemisele

Komisjoni esimehe Õnne Pillaku sõnul on ühekordne rahaline toetus üks viis, mille abil on võimalik leevendada tervishoiutöötajate puudust, mis on eriti suur väljaspool tõmbekeskusi. „Muudatuste üks eesmärk on motiveerida apteekreid ja õdesid tööle asuma piirkondadesse, kus proviisori, farmatseudi või õe leidmine on osutunud keeruliseks ning tagada sellega tervishoiuteenuse kättesaadavus väljaspool Tallinna, Tartut ja nende lähiümbrust,“ selgitas esimees.