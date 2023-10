Paide motoneiu teekond meistriks

Üks asi, mida Kazakova polnud varem võidusõitudel kogenud, oli ärevus ja muretsemine. „Kohe, kui aru sain, et see aasta on võimalik omale tiitel võita, siis iga öö enne võistluspäeva, oli veidi raskem magama jääda. Läbides aga antud raskused, oskan tulevikus nendega vast paremini toime tulla, sest olen nüüdsest vaimselt palju tugevam.”

Kõikidel Pärnu etappidel suutis Selyn Kazakova saavutada esikohad, kuid kahjuks jäi sel aastal Soome etapp Kemoras ära ning seega oligi meistrivõistlustel ainult üks etapp väljaspool Eestit – Lätis, Bikerniekis. „Bikernieki rada on mulle alati meeldinud, sest ta meenutab Isle Of Man TT ringrada (väga ohtlik rada võistlusel, mida peetakse Inglismaal). Bikernieki rada asub keset pargimetsa keset Riia linna, seda piirab vaid betoonsein või -aed ning osades kurvides on isegi väikesed künkad,” kirjeldas ta. „Sel korral ilmaga ei läinud hästi ja oli vihmasõit. Kuigi vihma vastu ei ole mul midagi. On isegi päris huvitav „uisutada“ mootorrattaga, sest see annab kõvasti tagarattatunnetusele juurde, aga hirm on ikka sees. Nimelt viimati olin sõitnud vihmaga Valencias treeninglaagris, kus kukkusin endal rangluu katki ning peale seda ei ole vihmasõitu/treeningut teinud. Arvestades eelmainitud hirme, suutsin siiski võidusõidu lõpuni sõita ja jääda ka püsti, lõpetades kolmandana.”