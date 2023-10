Valdav osa eurooplastest peab vaimset tervist sama tähtsaks kui füüsilist tervist

Valdav osa ülemaailmse vaimse tervise päeva eel korraldatud Eurobaromeetri uuringule vastanutest leiab, et vaimse tervise hoidmine on sama tähtis kui füüsilise tervise eest hoolitsemine (89%, Eestist 92%), samas kui alla poole vastanutest nõustub, et vaimse tervise probleemidega inimesed saavad samal tasemel ravi kui need, kes on füüsiliselt haiged. Ligi pooled vastanutest on viimase 12 kuu jooksul kokku puutunud mõne emotsionaalse või psühhosotsiaalse probleemi, näiteks depressiooni või ärevusega (46%, Eestist 50%). Neist rohkem kui pooled (54 %, Eestist 61%) on uuringu kohaselt jäänud professionaalse abita.