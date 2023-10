Järvamaale anti üle rohesihtkoha hõbetaseme tunnustus

Ülemaailmselt kestlikku turismi arendava organisatsiooni Green Destinations keskkonnaaudiitorite hinnangud rohesihtkohadele jagunevad viieks tasemeks, madalamalt loetledes pronks-, hõbe-, kuld-, plaatinatase ja kõige kõrgemana sertifitseeritud rohesihtkoha tase.

Audiitorite hinnangul on hõbetaseme säilitanud Järvamaa tugevused turismisihtkohana hea ülevaade piirkoha väärtustest ja pärandist ning sellega säästlik ümberkäimine, looduskaitse, kohalike toodete ja teenuste reklaamimine ja ettevõtjate toetamine. Arenguvajadusena toodi välja külastajate rahulolu ja turismi mõju seire, kohalike elanike rahulolu süsteemne uurimine ja analüüs ning säästvate energialahenduste kasutamine ettevõtetes.

„Olen veendumusel, et Järvamaa on väga eriliste võimalustega sihtkoht ja tore, et seda on märganud ka Green Destination TOP100 edulugude lugejad läbi juttude, mida neile saatnud oleme. Alates päris esimesest Paide keskväljaku ruumieksperimendi loost kuni tänaste lugudeni välja, oleme alati pildil püsinud. Järvamaa on hõbedase tunnustuse üle väga uhke ning teades täna kuivõrd kullahõnguline see hõbetase oli, saame me seada sihi kõrgemale ja küünitada kulla poole,“ ütles Järvamaa turismisihtkoha juht Piret Sihver.

Eesti sihtkohtade osalemist auhinna- ja sertifitseerimisprogrammis veab Green Destinationsi ametliku partnerina EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond. Eesti sihtkohad osalevad programmis juba neljandat aastat. Järvamaaga sarnaselt saavutasid Rakvere ja Pärnumaa tänavu samuti hõbeda, Hiiumaa-Saaremaa tõusid hõbedalt kullale, Tartu hõbetasemelt plaatinale ning Lahemaa kuldtasemelt plaatinatasemele.

EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuhi Rainer Aavik sõnutsi annab Green Destinations sihtkohale väga hea võimaluse näha tervikpilti ning teadmise, kus survestada koostööprojekte, et kogu sihtkoha huvides tarvilikud asjad tehtud saaks. „On oluline, et piirkond saaks turismitulu, ent samas ka see, et külastaja elamus ei tuleks Eesti kauni looduse või kohaliku inimese huvide hinnaga. Seetõttu hakkasime Green Destinationsi lepingulise partnerina Eesti sihtkohtadele neli aastat tagasi võrgustiku tuge pakkuma ning nüüd Tallinna toodud konverents on kahtlemata üks koostöö tipphetkedest,“ lausus Aavik.