Võistkond MOK Mursa Osijeki, kus Perillus uue koduklubi leidis, on väga ambitsioonikas ning võitleb kindla eesmärgiga jõuda meistritiitlini. Hooaja eel andis klubi teada, et mängijail on veel arenguruumi, kuid mida rohkem koos treenitakse ja liiga mängudele lähemale liigutakse, seda kindlamaks nende mäng läheb.