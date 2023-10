Suurtoetaja paneb Linnameeskonnale õla alla ka uuel aastal

Heiki Onton ütles, et koostöö jätkumine teeb Ramirendile suurt rõõmu. “Paide Linnameeskond on aastatega kasvanud arvestatavaks klubiks Eesti jalgpallimaastikul,” lausus ta. “Meil on siiras rõõm, et oleme saanud klubi arengu juures olla ning panustada selle kasvamisse. Sugugi vähem tähtis ei ole Linnameeskonna eesmärk kasvatada Paides ja Kesk-Eestis jalgpallist rõõmu tundvat põlvkonda, kellest saavad edukad mängijad ja fännid järgnevateks aastateks.”

Veiko Veskimäe avaldas toetuse jätkumise eest tänu. “Ramirent on laialdaselt tuntud kui hästi juhitud ning kaasaegseid kulu- ja keskkonnasäästlikke lahendusi pakkuv ettevõte ning samal ajal ka tunnustatud Eesti spordi ja sportlike eluviiside vankumatu toetaja,” kõneles ta. “Nad on suurepärane näide sellest, kuidas tänapäevane ettevõte tajub oma rolli ühiskonnas laiemalt. Oleme antud usalduse eest siiralt tänulikud ning lubame omalt poolt, et jätkame pühendunud tööd nii tervete ja rõõmsate laste ja noorte arendamisel kui ka tippsportlike emotsioonide pakkujana!”