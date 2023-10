Järvamaa omavalitsused osalevad energiakogukondade projektis

Eesti Linnade ja Valdade Liidu keskkonnanõuniku Reigo Lehtla sõnul on kokku saanud väga tugev ja kogenud projektikonsortsium ning LIFE programmi taotluste hindamisel saadi väga kõrged punktid. “Alanud projekti raames edendame me järgneva nelja aasta jooksul taastuvenergiakogukondi, et vähendada energiavaesust, tugevdada energiasõltumatust ja edendada elu maapiirkondades. Projekti käigus luuakse e-õpivara, viiakse läbi põhjalik koolitusprogramm ning 12 pilootprojekti Eestis, mis loodetavasti saavad heaks eeskujuks ka teistele liikmesriikidele,” sõnas Lehtla. Ta lisas, et Eestil on juba väga hea maine kõrgelt arenenud digiriigina, miks mitte saada mudelriigiks ka kogukonnaenergeetika vallas?