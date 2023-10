Tugeva maakooli lõhkumine- kas mõtlematu otsus või hädavajalik samm?

„Nii õpilaste, hoolekogu, õpetajate kui ka kogukonnaliikmete hirmud ümberkorralduse ees on põhjendatud. Iga muutus toob esialgu segadust ja olukordi, milles me olla ei taha. Vallavalitsuse ülesanne on nende hirmudega tegeleda – koolitranspordi võimalikult sujuv ja mõistlik lahendus, kolmanda kooliastme õpilaste kohanemise toetamine uutes koolides koostöös teiste põhikoolidega, koostöö soodustamine Türi valla koolide vahel õpetajate jagamiseks," selgitas Türi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Triin Pärna.