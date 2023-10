Toasooja hind tegi läbi järsu languse

Uue hinnad hakkavad kehtima 1. detsembrist. Sapas märkis, et Koerus on toasooja hind Eestis üks odavamaid ja ka langes eelmise kütteperioodiga võrreldes enim – ligi 29 eurot/MWh eest. „Hakkepuidu hind on olnud suures languses. Ka on Koeru meie võrgupiirkondadest suurim," põhjendas Sapas Koeru madalat küttehinda. Hakkepuiduga kütavad nad ka Imaveres. „Kuna puidutööstused tõmbavad tootmist koomale, liigub pelletite toorainet turul vähem. Pelletihind on küll langenud, kuid mitte nii palju, kui hakkepuidul."