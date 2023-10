Järvamaa kunstnikepaari tööd ehivad Ugala Teatri seinu

Järvalased Resa Tiitsmaa ja Margus Tiitsmaa (Sorge) on paar nii eraelus kui ka loomingus ning loometeemad on osa nende igapäevaelust. Resa on dekoratiivnukke loonud juba üle 30 aasta ning Sorge on oma 40 tegutsemisaasta jooksul kunstnikuna puudutanud nii maalide, skulptuuride, graafika ja paljusid muid suundi.