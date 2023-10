Järvamaa mees toimetab Hiiumaal vabatahtlike korrakaitsjate ridades

Meedikuna töötav mees leiab, et see on hea vaheldus igapäevatööle. „Olen peamiselt käinud patrullis ja osalenud politseireididel, kuid aidanud ka piirkonnapolitseinikke. Abipolitseinik olla on huvitav ja saan sedaviisi anda panuse turvalisema Eesti heaks,“ ütleb Janis.