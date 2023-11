Tallinna-Tartu maantee äärde kerkib rehvikeskus

Ettevõtmise eestvedaja A.U. Voolikuvabrik OÜArvi Uiga kinnitas, et nii see tõesti on. „Meil on plaanis Imaverre ehitada vastav keskus. Kujutage sõiduautode rehvikeskust, meie keskus tuleb samasugune, ainult suuremates mõõtmetes,” selgitas ta. „Veoauto sõidab keskusesse, on kuivas ruumis, võtame masinal rattad alt, teeme rehvidega vajalikud tööd, paneme rattad alla tagasi ja saadame masina taas teele.”

Uiga märkis, et ettevõtlusasja on ta ajanud 1990ndate aastate algusest ning et neil on veoautode remonditöökoda Imaverest 12 kilomeetri kaugusel Türi vallas, Kabalas, kuid kohapeal vastavat rehviteenust ei pakuta, siis sellest uue keskuse rajamise idee. „Kabala on nurgatagune koht, kuid Imavere keskus täidaks ka meie ettevõtte esindusfunktsiooni, sest asub suuremaa maantee ääres ja jääb paremini silma. Et autode vool on seal pidev ning Imaveregi tuntud kui tööstusasula, siis saame seal teenindada ka juhuslikku möödasõitjat,” arutles ta. „Nagu kõik mu ärid on välja kasvanud iseenda vajadustest, siis sama on ka rehvikeskusega. Meil on Kabalas suured veokid ja haagised, kuid rehve käime tegemas nii Viljandis, Türil kui ka Paides. See on tüütu ajakulu.”