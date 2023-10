Vahtra tänav 2 kinnistu näol on praegu tegemist maatulundusmaaga, mis on kavas muuta ärimaaks. "Täpsemad arutelud kaupluse suuruse, väljanägemise ja sisustamise poolelt on alles ees ootamas," ütles Coopi Järva kaubandusjuht Tiiu Lunts.

Asi on nii alguses, et pole veel ehitusprojekti ega eskiisigi. "Oleme kohtunud Tapa vallaga, et omi mõtteid tutvustada. Ees on ootamas detailplaneeringu menetlemine ning alles seejärel saame juba rääkida konkreetsematest plaanidest, mis on seotud tulevase kauplusehoone, selle kontseptsiooni ja kaasatavate allrentnikega," lisas Lunts.