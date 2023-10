RÕÕMUSÕNUM ⟩ Paides avab uksed uus mänguasja- ja käsitöökauplus

Keerdus OÜ eestvedaja Maarja Keerd ütles, et uues poes hakkab ta pakkuma erinevaid õppevahendeid ja arendavaid mänguasja lastele ja noortele ning käsitöö- ja kunstitarbeid.

See on naisele esimene pood, mis avada. „Elu tõi mind pealinnast Paidesse ning ühel hetkel tekkis mõte, et peaksin ka firma (Tallinnas oli Keedus OÜ kontor- toim) endaga kaasa tooma,” avaldas ta. „Mingil päeval jalutasin Suur-Aia 27a majast mööda, nägin ruumide üürile andmise silti ja võtsin omanikuga ühendust. Vaatasin ruumid üle ja poeavamise mõttest võtmete kättesaamiseni kulus vast nii nädal aega.”